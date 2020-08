ಮಲೈಕಾ, ಶಿಲ್ಪಾಶೆಟ್ಟಿ ಮಾದಕ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಎಂದ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್: ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಿಡಿ

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರಾದ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದ್ರಾ ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್‌ವೊಂದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ 'ಅಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಾದಕ' ಎಂದಿರುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮೂರ್ಖತನ, ಇದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಮಾದಕ ತಾಯಿ ಎಂದರೇನು?. ನೀವು ದೇಹದ ರಚನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತಾಯಂದಿರ ನಡುವೆ ವರ್ಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ ಅದು ಸ್ತ್ರೀವಾದಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾಚಿಕೆಗೇಡು' ಎಂದು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

I think this kind of stupidity must stop. What is hottest mom? This harms the cause of feminism more than anything else when you create class amongst mothers based on body type. Shameful. https://t.co/6lbAZoeytU

