ಮಲೆಯಾಳಂ ನಟ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್‌ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ‘ಆರಾಟ್ಟ್‌’ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಕೊಲಾಜ್‌ ಫೋಟೊವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್‌ ನಟಿಸಿದ್ದ ‘ಮಿ. ಫ್ರಾಡ್‌’ ಹಾಗೂ ‘ವಿಲನ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಬಿ. ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪುಲಿಮುರುಗನ್‌’ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ದೃಶ್ಯಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಉದಯ್‌ಕೃಷ್ಣ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Joined at the sets of my new movie #Aaraattu Directed by @unnikrishnanb and written by Udayakrishna pic.twitter.com/LkVfXZSNQf

