ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದ ಕೆಜಿಎಫ್‌ನ 'ಗಲೀ ಗಲೀ' ನೃತ್ಯದ ಬೆಡಗಿ ಮೌನಿ ರಾಯ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:29 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:29 IST
ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಟಿ ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಚಾಪ್ಟರ್1ರ ಹಿಂದಿ ಅವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ಗಲೀ ಗಲೀ' ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.

ಮೌನಿ ಅವರು, 2022ರಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯ ಸೂರಜ್ ನಂಬಿಯಾರ್ ಜತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

bollywood actress mouni roy

KGFMouni royBollywood Actressactress

