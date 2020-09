ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಂತಿಮದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಾಲು

ಚೆನ್ನೈ: ಗಾನಗಂಧರ್ವ ಎಸ್.ಪಿ.ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣಂ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಪ್ರಮುಖರು ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ 45 ಕಿ.ಮೀ ದರೂದ ತಾಮರೈಪಕ್ಕಂನಲ್ಲಿರುವ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಬಳಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು.

ಕೋವಿಡ್-19ರಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕನ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಹೆಸರಾಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಬಳಿ ಗುಂಪುಗೂಡಿದ್ದರು.

Tamil Nadu: Andhra Pradesh Minister Anil Kumar pays last respects to singer SP Balasubrahmanyam in Thamaraipakkam village of Thiruvallore district.

SP Balasubrahmanyam passed away yesterday. pic.twitter.com/jHr7u6nG1k

