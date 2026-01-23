Subhash Chandra Bose Jayanti: ನೇತಾಜಿ ಜೀವನ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳಿವು..

<blockquote>ಇಂದು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಅವರ ಜೀವನ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಮುಖ 5 ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</blockquote>. <h2>ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ (1966): </h2><p>ಪಿಯೂಷ್ ಬೋಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ನೇತಾಜಿ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಐಸಿಎಸ್ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. </p><p><strong>ಚಿತ್ರ–</strong> ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ (1966)</p><p><strong>ನಿರ್ದೇಶಕ:</strong> ಪಿಯೂಷ್ ಬೋಸ್</p><p><strong>ನಿರ್ಮಾಪಕ:</strong> ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ</p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಬಂಗಾಳಿ</p><p><strong>ತಾರಾಗಣ</strong>: ಅಮರ್ ದತ್ತ, ಸಮರ್ ಚಟರ್ಜಿ, ಆಶಿಶ್ ಘೋಷ್ </p><p><strong>ಪ್ರಶಸ್ತಿ:</strong> 1967 ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<h2>ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್: ದಿ ಫರ್ಗಟನ್ ಹೀರೋ (2004)</h2> <p>ಶ್ಯಾಮ್ ಬೆನಗಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ನೇತಾಜಿಯವರ ಕೊನೆಯ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನ, ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿ (INA) ರಚನೆ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಸಚಿನ್ ಖೇಡೇಕರ್ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p> <p><strong>ನಿರ್ದೇಶಕ:</strong> ಶ್ಯಾಮ್ ಬೆನಗಲ್.</p><p><strong>ತಾರಾಗಣ:</strong> ಸಚಿನ್ ಖೇಡೇಕರ್ (ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಸ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ). , ಕುಲಭೂಷಣ್ ಖರ್ಬಂದ, ರಜಿತ್ ಕಪೂರ್, ಆರಿಫ್ ಜಕಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾ ದತ್ತಾ</p><p><strong>ಸಂಗೀತ:</strong> ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್.</p><p><strong>ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು:</strong> ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. </p>.<h2>ಗುಮ್ನಾಮಿ (2019): </h2><p>ಶ್ರೀಜಿತ್ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ನೇತಾಜಿ ಅವರ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ( ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಗುಮ್ನಾಮಿ ಬಾಬಾ (ಅನಾಮಧೇಯ ಸಾಧು) ಆಗಿ ಬದುಕಿದ್ದರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ) ಮತ್ತು ಮುಖರ್ಜಿ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. </p><p>ನಟ ಪ್ರೊಸೆನ್ಜಿತ್ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಗುಮ್ನಾಮಿ ಬಾಬಾ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h2>ಬೋಸ್: ಡೆಡ್/ಅಲೈವ್ (2017): </h2><p>ಇದು ವೆಬ್ ಸರಣಿ . ನಟ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಜೀವನ, 1945ರ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ, ಸಾವಿನ ನಿಗೂಢತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಕುರಿತಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಪಾತ್ರ:</strong> ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ (ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್).</p><p><strong>ನಿರ್ದೇಶನ/ನಿರ್ಮಾಣ</strong>: ಎಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ (ALTBalaji)</p><p><strong>ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್:</strong> ಈ ಸರಣಿಯು JioHotstar ಮತ್ತು MX Player ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. </p>.<h2>ಸಮಾಧಿ (1950): </h2><p>ರಮೇಶ್ ಸೈಗಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ( ಐಎನ್ಎ) ಸೇರುವ ಯುವಕನ(ನೇತಾಜಿ) ಕಥೆಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಚಿತ್ರ:</strong> ಸಮಾಧಿ (1950) </p><p><strong>ನಿರ್ದೇಶಕ:</strong> ರಮೇಶ್ ಸೈಗಲ್.</p><p><strong>ತಾರಾಗಣ:</strong> ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ನಳಿನಿ ಜಯವಂತ್, ಕುಲದೀಪ್ ಕೌರ್, ಶ್ಯಾಮ್.</p><p> <strong>ಸಂಗೀತ:</strong> ಸಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ </p><p><strong>ವಿಶೇಷತೆ: ಸ್ವಾ</strong>ತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ (1950ರಲ್ಲಿ) ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿತ್ರ. </p>.Subhas Chandra Bose Jayanti: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿಯ ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕ ನುಡಿಗಳು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>