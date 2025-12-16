ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Bollywood Actress | ನೆಟ್ಟಿಗರ ಸೆಳೆದ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಮಾದಕ ನೋಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:30 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:30 IST
Comments
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಸೆಳೆದ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಮಾದಕ ನೋಟ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ , ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆನಡಿಯನ್ ನಟಿ ನೋರಾ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೇರಿ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ

'ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಕ್ರೀಡಿ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋರಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದಿಯ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

