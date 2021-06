ಕೇರಳದ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶಿವನ್ ನಿಧನ

ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಕೇರಳದ ಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಿರ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶಿವನ್(89) ಅವರು ಗುರುವಾರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಅವರಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪುತ್ರರಾದ ಸಂಗೀತ್ ಶಿವನ್‌, ಸಂತೋಷ್ ಶಿವನ್ ಮತ್ತು ಸಂಜೀವ್ ಶಿವನ್ ಇದ್ದಾರೆ.

ಪತ್ರಿಕಾ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದ ಶಿವನ್‌, 1965ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಲಯಾಳಂನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ‘ಚೆಮ್ಮೀನ್‌‘ಗೆ ಸ್ಥಿರ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವನ್ ಅವರು 1991ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 'ಅಭಯಂ', ಚಲನಚಿತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

‘ಅಭಯಂ‘, ‘ಯಾಗಂ‘, ‘ಮೊಘನಾಲ್‌‘, ‘ಕಿಲಿವಾಥಿಲ್‌‘, ‘ಕೇಶು‘, ‘ಒರು ಯಾತ್ರಾ‘ – ಇವು ಶಿವನ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು.

‘ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ನಮಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಬದ್ಧತೆ, ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿ. ಅವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಮೋಡಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ನಿಂತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಿರಿ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ‘ ಎಂದು ಪುತ್ರ ಸಂಗೀತ್‌ ಶಿವನ್ ಅವರು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Thank you Dad for everything! Difficult to imagine a world without you but we will continue to trudge d path you have paved for us, safe in d knowledge that u would b guiding us from your place in the clouds & stars. Forever indebted. #OmShanthi #Sivan pic.twitter.com/fx7eGOynGw

— Sangeeth Sivan (@sangeethsivan) June 23, 2021