ದಿವಂಗತ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪುನೀತ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದೇ (ಮಾ. 17) ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ಜೇಮ್ಸ್ ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಪುನೀತ್ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ತಾರೆಯರು ಅಪ್ಪು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಜಾಲತಾಣ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #PuneethRajkumar, #PuneethRajkumarLivesOn, #AppuLiveson, #HappyBirthdayPuneethRajkumar, #James, #PowerStarPuneethRajkumar, ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿವೆ.

ಈ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಪ್ಪುಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

Happy birthday appu anna.we miss you . we Hope you are watching all the love your fans and admirers showering here ❤️ #HBDPuneethRajkumar #PuneethRajkumarLivesOn pic.twitter.com/SmqwvmxCS5

U Are Always With Us Sir .... ❤️

Wishing a Very Happy Birthday To Our Beloved #PuneethRajkumar Sir

At Very Last Time We Are Here To Watch Him On Big Screen 💔

We Miss U Sir ... James Releasing Today Watch It On Theatres 🙏#JamesMovie #PuneethRajkumarLivesOn #PowerStar #Appu pic.twitter.com/XoyMdSG3Rw

— It's Me Sanjay ™ (@IamSanjuStark12) March 17, 2022