ಅಪ್ಪಾಜಿಯೊಂದಿಗೆ ‘ಅಪ್ಪು’ವಿನ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರೀತಿಯ ತಮ್ಮ ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವು ನಟ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರನ್ನು ದಿನವೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುವನ್ನು ನೆನೆದು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಮಂಗಳವಾರ ಅಪ್ಪಾಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಕಳೆದ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Appu magane, I was unemployed, you have given me a job to move with noble work of serving the society without telling anyone. Just be deaf, dumb and blind while serving. I pray God to give me strength for that.Loving you and living with your thoughts forever ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/Cw1bieJG0I

— Raghavendra Rajkumar (@RRK_Official_) November 9, 2021