<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಕೂಲಿ' ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹ 504 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ತಮಿಳಿನ ಕೈಥಿ, ಮಾಸ್ಟರ್, ಲಿಯೋ, ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾವು ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. </p><p>ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹ 151 ಕೋಟಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದುವರೆಗೂ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹ 504 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ₹ 327 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾವು ತಮಿಳಿನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 171ನೇ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದು, ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. </p><p>ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಾದ ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ಸತ್ಯರಾಜ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ರಜನಿ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. </p><p>ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟಿಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.</p>