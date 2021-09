ಬೆಂಗಳೂರು: ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್‌ಚರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಸನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದು, ‘ಆರ್‌ಸಿ15‘ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರವಾಗಿರುವ ಇದರ ಟೈಟಲ್ ಏನು ಎಂಬುದು ಸದ್ಯ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ಬುಧವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಎಸ್.ಶಂಕರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ರಾಜಮೌಳಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ನಟ ರಾಮ್‌ಚರಣ್, ನಟಿ ಕೈರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಜಯರಾಂ, ಸುನೀಲ್, ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲ್‌ ರಾಜು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಫೋಟೊಶೂಟ್ ಕೂಡ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಠ ಲುಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆರಗು ತಂದಿತ್ತು.

The wacky youthful superstar 😎 @RanveerOfficial at the #RC15 #SVC50 movie launch today mrng #Anniyan #RanveerSingh #Shankar pic.twitter.com/nDoAveCoFl

ಇನ್ನು, ಸಿನಿಮಾದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಫೋಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅನಾವರಣ ಆಗಿದ್ದು, ‘We are Coming‘ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಶಂಕರ್ ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಅನ್ನಿಯನ್‘ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

To new beginnings !!#RC15 #SVC50 kick starts today. Looking forward to deliver a memorable experience to one and all.@shankarshanmugh @advani_kiara @MusicThaman @DOP_Tirru @ramjowrites @saimadhav_burra @SVC_official pic.twitter.com/VRkDfYneQi

— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) September 8, 2021