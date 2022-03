‘ಮಿಷನ್ ಮಜ್ನು’ ಜೂನ್‌ 10ರಂದು ತೆರೆಗೆ: ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್‌–ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರ

ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ‘ಮಿಷನ್ ಮಜ್ನು’ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್‌ 10ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಡಬ್ಬಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿದೆ.

ರಶ್ಮಿಕಾ ನಟನೆಯ ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಹ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

A mission that will make every Indian proud!

Get ready to experience an untold chapter of our history, #MissionMajnu releasing on 10th June 2022 💥@SidMalhotra @RonnieScrewvala #ShantanuBagchi @RSVPMovies #GarimaMehta @Sumit_Batheja #ParveezShaikh pic.twitter.com/9qmrgIx8hE

— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) March 9, 2022