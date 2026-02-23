ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ವದಂತಿಗೆ ತೆರೆ: ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜತೆ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಪೋಸ್ಟ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:32 IST
Last Updated : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
weddingRashmika MandannaVijay DeverakondaRashmikamandanna

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT