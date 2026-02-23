ವದಂತಿಗೆ ತೆರೆ: ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜತೆ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಪೋಸ್ಟ್

<p>ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ, ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p><p>ಸ್ವತಃ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜತೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಫೆ.26ರಂದು ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ.</p><p><strong>ರಶ್ಮಿಕಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?</strong></p><p>ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ’ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಹೊಸದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೀರಿ. ನೀವೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ‘VIROSH’ (ವಿರೋಶ್) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು, ನಾವು ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೀಗ ಇದನ್ನು 'The<strong> </strong>Wedding of VIROSH’ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>'VIROSH' ಎಂದರೆ…</strong></p><p>ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವಿರೋಶ್- ‘VIROSH’ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ <strong>VI</strong>jay + <strong>ROSH</strong>mika<em> </em> ಎಂದರ್ಥವಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>