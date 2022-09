ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ’ರಿಯಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌’ ಉಪೇಂದ್ರ: ನಟನಿಗೆ 54ನೇ ವಸಂತ

ಚಂದನವನದ ’ರಿಯಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌’ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು (ಸೆ.18) ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ನಟನಿಗೆ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಉಪೇಂದ್ರ 54ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಆಪ್ತರು, ಗೆಳೆಯರ ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಉಪೇಂದ್ರ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು.

Join us in wishing the synonym of versatility, one of the finest actors in Indian Cinema @nimmaupendra a very Happy Birthday!! #HBDUpendra #HappyBirthdayUpendra pic.twitter.com/lDKW3guNoU

— Lahari Music (@LahariMusic) September 18, 2019