ರಿಚಾ ಚಡ್ಡಾ ನಟನೆಯ, ರಾಜಕಿಯ ಕಥಾಹಂದರವಿರುವ ‘ಮೇಡಂ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್‌’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಇದೇ 22ಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ.

‘ಜಾಲಿ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಬಿ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುಭಾಶ್ ಕಪೂರ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀ ಸಿರೀಸ್ ಹಾಗೂ ಕಂಗ್ರಾ ಟಾಕೀಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ‘ಮೇಡಂ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್‌’ನಲ್ಲಿ ಮಾನವ್ ಕೌಲ್‌ ಹಾಗೂ ಸೌರಭ್‌ ಶುಕ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀ ಸಿರೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್‌ಲುಕ್‌ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

‘ಮೇಡಂ ಚೀಫ್‌ ಮಿನಿಸ್ಟರ್‌’ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್‌ಲುಕ್‌ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜಕೀಯ ರಂಗವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಿಚಾ ಚಡ್ಡಾ, ಮಾನವ್‌ ಕೌಲ್‌ ಹಾಗೂ ಸೌರಭ ಶುಕ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವೂ ಜನವರಿ 22ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಟೀ ಸಿರೀಸ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

Presenting to you, the first look of #MadamChiefMinister, a gut shaking political drama starring Richa Chaddha, Manav Kaul and Saurabh Shukla! Out in cinemas on 22nd January! Stay tuned!@RichaChadha @saurabhshukla_s #ManavKaul #BhushanKumar #KrishanKumar @subkapoor pic.twitter.com/CUdCjZqDwY

