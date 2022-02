ರಷ್ಯಾ–ಉಕ್ರೇನ್‌ ಸಂಘರ್ಷ: ರಾಜಮೌಳಿಯ 'RRR' ಚಿತ್ರ ಉಕ್ರೇನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ

ಮಾರ್ಚ್‌ 25ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ 'ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವು ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ಮಾಡಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ’ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್’ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿದೆ.ಕೋವಿಡ್‌ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಉಕ್ರೇನ್‌ ದೇಶ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದವು.

Team #RRRMovie arrives in #Ukraine for the last schedule of the film… Excited🕺🕺🤞🏻

— RRR Movie (@RRRMovie) August 3, 2021