ಸಮಂತಾ ನಟನೆಯ 'ಶಾಕುಂತಲಂ' ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 4ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ

ಚೆನ್ನೈ: ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್‌ ಪ್ರಭು ಅಭಿನಯದ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥಾಹಂದರದ ಸಿನಿಮಾ 'ಶಾಕುಂತಲಂ' ನವೆಂಬರ್‌ 4ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸಮಂತಾ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ರೇಮ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಶಾಕುಂತಲಂ 2022ರ ನವೆಂಬರ್‌ 4ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ' ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, 'ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವೇ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ' ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗುಣಶೇಖರ್‌ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೂ ಸಹ ಚಿತ್ರ ನವೆಂಬರ್‌ ನಾಲ್ಕರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸರ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಶಾಕುಂತಲ' ನಾಟಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಷ್ಯಂತ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವ್‌ ಮೋಹನ್‌ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

November 4th it is 🤍

Thankyou for the love ..

You have always been my strength🤗.. #Shaakuntalam pic.twitter.com/VnDS4n9YO4

— Samantha (@Samanthaprabhu2) September 23, 2022