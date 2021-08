ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಪಿ.ಸಿ.ಶೇಖರ್‌ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಕಟ್‌

ಲವ್‌ ಮಾಕ್ಟೆಲ್‌ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ನಟ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಕಾಮಿಡಿ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಪಿ.ಸಿ.ಶೇಖರ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

‘ರೋಮಿಯೋ’, ‘ಚಡ್ಡಿದೋಸ್ತ್‌’, ‘ಅರ್ಜುನ’,‘ಸ್ಟೈಲ್‌ ಕಿಂಗ್‌’, ‘ದಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್‌’ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಶೇಖರ್‌ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ ಚಂದ್ರು ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಗಣೇಶ್‌ ನಟನೆಯ ‘ರೋಮಿಯೋ’ ಬಳಿಕ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಶೇಖರ್‌ ದೂರಸರಿದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ವಿಷಯಾಧಾರಿದ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಶೇಖರ್‌ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ‘ಶುಗರ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ’, ‘‘srikrishna@gmail.com’, ‘ಮಿ.ಬ್ಯಾಚುಲರ್‌’ ಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ‘ಲವ್‌ ಮಾಕ್ಟೆಲ್‌–2’ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಈ ವರ್ಷವೇ ತೆರೆಗೆ ತರಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಲವ್‌ ಮಿ OR ಹೇಟ್‌ ಮಿ’ ಚಿತ್ರವೂ ಸೆಟ್ಟೇರಿದೆ.

Very happy to share my next movie is with @darlingkrishnaa produced by @KaddipudiChandru ... It's a romantic RomCom...Shooting to start from October...Need all your blessings & support 🙏 pic.twitter.com/Wf7uVIm4tj

