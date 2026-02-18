ಶತಕ್‌ ಚಿತ್ರ ಹೆಡ್ಗೇವಾರರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವನ ಪಯಣದ ಅನಾವರಣ: ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ‘ಶತಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ದೆಹಲಿಯ ಕೇಶವ ಕೃಪದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ‘ಶತಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಚಲನಚಿತ್ರವಲ್ಲ, ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ಪಯಣದ ಜೀವಂತ ಚಿತ್ರಣ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p><p>ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಹೆಡ್ಗೇವಾರ್, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಅವರ ಜೀವನವು, ತ್ಯಾಗ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p><p>ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶತಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಗೇವಾರ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. </p><p>ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರು, ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫೆಬ್ರುವರಿ 20ರಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>