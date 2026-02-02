ಬಾಲ್ಯದ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹೋದರಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹೋದರಿ ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್
ಬಾಲ್ಯದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ‘ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ನೀನೆ A1. ನಿನ್ನ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ನಗು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ. ನಾನು ಯಾವಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಇರುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್
ಬಾಲ್ಯದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಹೋದರಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್
ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದ ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್
ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು 'ಮೊಹಬ್ಬತೆ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ 'ಬಿ ಟೌನ್' ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್
ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ , ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್
ನಟಿ ಶಮಿತಾ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 15ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.