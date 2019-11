ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೊತೆಗಿರುವ ಫೋಟೊ ನನ್ನದಲ್ಲ: ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಶ್ರೀಪಾದ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೊ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

I dont why these fans are doing this all over again after I have established that this photo is fake.

Are they doing this for free or is this paid? https://t.co/pHirTu6500 pic.twitter.com/j4GhpRCHGr

— Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) November 25, 2019