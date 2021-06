ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುದ್ದು ಮಗನ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಹುಭಾಷಾ ಗಾಯಕಿ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್

ಬಹುಭಾಷಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರೇಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ಫೋಟೊವನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಶಿಲಾದಿತ್ಯ ಎಂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೊವನ್ನು ಶ್ರೇಯಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಗನ ಮುಖವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನಿಗೆ ದೇವ್ಯಾನ್ ಮುಖೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Introducing- ‘Devyaan Mukhopadhyaya’

He arrived on 22nd May & changed our lives forever. In that first glimpse as he was born he filled our hearts with a kind of love only a mother, a father can feel for their child. Pure uncontrollable overwhelming love❤️ @shiladitya pic.twitter.com/MbD386CdqC

— Shreya Ghoshal (@shreyaghoshal) June 2, 2021