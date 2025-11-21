ಶುಕ್ರವಾರ, 21 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಗಾಯಕನ ಜೊತೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ: ಮೋದಿ ಶುಭಾಶಯ

ಪಿಟಿಐ
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:49 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:49 IST
ಮಂದಾನ ದಂಪತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬರೆದ ಪತ್ರ

Indian Women Cricket TeamSmriti Mandhana

