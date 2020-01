ಮುಂಬೈ: ಲಂಡನ್‌ನ ಉಬರ್‌ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕನಿಂದ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವವಾಯಿತು ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್‌ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಬರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲಕನ ವರ್ತನೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಸೋನಂ ಕಪೂರ್‌ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Hey guys I’ve had the scariest experience with @Uber london. Please please be careful. The best and safest is just to use the local public transportation or cabs. I’m super shaken.

ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಬರ್‌ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆ ಬಳಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ದಯವಿಟ್ಟು, ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬ್‌ ಸೇವೆ ಬಳಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ನಾನಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಉಬರ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್‌ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

Sorry to hear about this, Sonam. Can you please send us a DM with your email address and mobile so we can look into this?

— Uber (@Uber) January 16, 2020