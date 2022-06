ಶಾರುಖ್‌ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 30 ವರ್ಷ: ‘ಪಠಾಣ್‌‘ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ 30 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಠಾಣ್‌ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ನೂತನ ಪೋಸ್ಟ್‌ರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಚಿತ್ರತಂಡ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಶಾರುಖ್‌ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದ ‘ದೀವಾನ‘ ಸಿನಿಮಾ 1992, ಜುಲೈ 25ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಅವರು ‘ಪಠಾಣ್‌‘ ನಂತರ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

See you next year on 25th Jan, 2023. Celebrate #Pathaan with #YRF50 only at a big screen near you on 25th January, 2023. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. @deepikapadukone | @TheJohnAbraham | #SiddharthAnand | @yrf pic.twitter.com/MUN3XFq5u3

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 25, 2022