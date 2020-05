‘ರಾಜಮೌಳಿ ರಾಮಾಯಣ’ಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ದೂರದರ್ಶನದದಲ್ಲಿ ಮರು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಮಾಯಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯುವುದರ ಜತೆಗೆ ದೂರದರ್ಶನ ಸಹ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನವೊಂದು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ #ರಾಜಮೌಳಿರಾಮಾಯಣ.

ಹೌದು, ಬಾಹುಬಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ರಾಮಾಯಣ ಕುರಿತು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ #Rajmoulimakeramayan ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್‌ ಟ್ಯಾಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜಮೌಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಮಾಯಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಜೈ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಲವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಕೆಲವರಂತೂ ಇಂತಹವರೇ ರಾಮನಾಗಬೇಕು, ಇವರೇ ಸೀತೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

#Ramayan: The Grandest Movie of the 21st Century! A story which needs to be retold to the present generation in all its glory. And who else to tell it than @ssrajamouli#RajamouliMakeRamayan@advmonikaarora @kumarnandaj@vivekagnihotri @ShefVaidya @rajmohansingh81 @ippatel pic.twitter.com/Ljee5wlozQ

— प्रियांश त्यागी (@priyansh_tyagi_) May 3, 2020