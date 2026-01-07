ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಸುವುದು ಮಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ: ವರುಣ್ ಧವನ್

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವರುಣ್ ಧವನ್ ‘ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಲಾರಾ ಮುಖವನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವಳ ಆಯ್ಕೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಜನವರಿ 23 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ’ಬಾರ್ಡರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಧವನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ’ಲಾರಾ ಮುಖ ಯಾವಾಗ ಬಹಿರಂಗ ಆಗುತ್ತೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ವರುಣ್ ಧವನ್ ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಗಳದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಯಸುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಯಶ್ ಅವರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತು : ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವರುಣ್ ಧವನ್ .<p> 2024ರಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಧವನ್, ನತಾಶಾ ದಂಪತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು. ಆಗಾಗ ತನ್ನ ಮಗಳ ಪೋಟೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೂ, ಮಗಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಎಮೋಜಿ ಹಾಕಿ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಮಗಳ ಪೋಟೊ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರುಣ್ ನಟನೆಯ ’ಸನ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರಿ ಕಿ ತುಳಸಿ ಕುಮಾರಿ’ ಹಾಗೂ ’ ಹಂಪಿ ಶರ್ಮಾ ಕಿ ದುಲ್ಹನಿಯಾ’ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. </p><p>ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಪಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ‘ಬಾರ್ಡರ್–2’ ಸಿನಿಮಾ ಜನವರಿ 23ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. </p><p>ಈ ಸಿನಿಮಾ 1997ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಸೋನಮ್ ಬಜ್ವಾ, ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಮತ್ತು ಮೇಧಾ ರಾಣಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>