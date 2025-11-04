ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

666 Operation Dream Theater: ‘ಆಪರೇಷನ್‌..’ಗೆ ಹಳೇ ಲೆನ್ಸು!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Sandalwoodkannada MoviesshivarajkumarDhananjay
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT