<p>ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟ ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ನಟನೆಯ ಹಾರರ್–ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಜಿಎಸ್ಟಿ – ಗೋಸ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್' ಚಿತ್ರವು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. </p><p>2025ರ ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಟ ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. </p><p>ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್, ರಜನಿ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ಗಿರಿಜಾ ಲೋಕೇಶ್, ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ, ತಬಲ ನಾಣಿ, ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್, ರವಿಶಂಕರ್ ಗೌಡ ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಚಿತ್ರವು, 132 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಿದೆ. </p>.ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ: ಅನ್ಲಕ್ಕಿ 'ಲಕ್ಕಿ'ಯ ಆತ್ಮಕಥೆ.