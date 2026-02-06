ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentmovie review
ADVERTISEMENT

Kannada Movie Review: ‘ಘಾರ್ಗಾ’ದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್‌ ಅಬ್ಬರ

ವಿನಾಯಕ ಕೆ.ಎಸ್.
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:02 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:02 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ : ಘಾರ್ಗಾ
ನಿರ್ದೇಶಕ:ಎಂ.ಶಶಿಧರ / ನಿರ್ಮಾಣ: ಅಶ್ವಿನಿ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್‌
ಪಾತ್ರವರ್ಗ:ಅರುಣ್‌ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್‌, ಸಾಯಿಕುಮಾರ್‌, ಅರುಣ್‌ ಸಾಗರ್‌, ಸಂಪತ್‌ ರಾಜ್‌ ಮತ್ತಿತರರು
Sandalwoodkannada Movieskannada movieKannada Movie Review

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT