ಬೆಂಗಳೂರು: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಮನೋಜ್ ಭಾಜಪೇಯಿ ಪ್ರಧಾನ ಭೂಮಿಕೆಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2 ಸರಣಿಗೆ ಜನರು ಪ್ರಶ‌ಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2 ಸರಣಿ ಬಳಿಕ ನಟ ಮನೋಜ್ ಭಾಜಪೇಯಿಗೆ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ.

ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮನೋಜ್ ಭಾಜಪೇಯಿಗೆ ಸರಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಂದು ವೆಲ್‌ಕಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

.@BajpayeeManoj coming to a Netflix series!

We love that you're a part of this family, man ❤️#Ray

— Netflix India (@NetflixIndia) June 8, 2021