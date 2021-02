ಹಾಡೊಂದಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಅದ್ಬುತ ನೃತ್ಯ: ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್

ಮುಂಬೈ: ಹಿಂದಿಯ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು 1957 ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಾಡೊಂದಕ್ಕೆ ನರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಕಿಯ ಸುಂದರ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಹುಡುಗಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೊರಬರಲು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ’ಘೂೂಂಘಟ್ ನಹಿ ಖೋಲೂ ತೋರೆ ಆಗೆ‘ ಹಾಡಿಗೆ ಬಾಲಕಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆಯ ರೀತಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

लाजवाब, वाह! She is dancing so beautifully. There is so much talent waiting to be discovered. https://t.co/HZYFwVbj88

— Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) February 8, 2021