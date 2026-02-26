ಗುರುವಾರ, 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv

‘ಅಮ್ಮ’ ಎಂಬ ಪದ ಸಾಕು: ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಂಧೋಗಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:51 IST
Last Updated : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:51 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ಶಿಶಿರ್– ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಂಧೋಗಿ
ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ಶಿಶಿರ್– ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಂಧೋಗಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಮಾಡದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗ್ತಾನಾ ನಾಯಕ?
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಮಾಡದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗ್ತಾನಾ ನಾಯಕ?
ಅಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಂಧೋಗಿ

ಅಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಂಧೋಗಿ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಅಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಂಧೋಗಿ

ಅಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಂಧೋಗಿ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

KannadaKannada SerialSerial Actress

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT