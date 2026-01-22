ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv
ADVERTISEMENT

ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ‘ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್‌’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭುವನೇಶ್‌ ಹಾಸನ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 7:14 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 7:14 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು: ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ನಟ
ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು: ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ನಟ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:BBK12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಗೆಲುವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಮುಂದಾದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ
BBK12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಗೆಲುವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಮುಂದಾದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ
ಭುವನೇಶ್ ಹಾಸನ್‌ ದಂಪತಿ

ಭುವನೇಶ್ ಹಾಸನ್‌ ದಂಪತಿ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಭುವನೇಶ್ ಹಾಸನ್‌ ದಂಪತಿ

ಭುವನೇಶ್ ಹಾಸನ್‌ ದಂಪತಿ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಭುವನೇಶ್ ಹಾಸನ್‌ ದಂಪತಿ

ಭುವನೇಶ್ ಹಾಸನ್‌ ದಂಪತಿ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಭುವನೇಶ್ ಹಾಸನ್‌ ದಂಪತಿ

ಭುವನೇಶ್ ಹಾಸನ್‌ ದಂಪತಿ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ರಕ್ಷಕ್‌ ಬುಲೆಟ್, ಭುವನೇಶ್ ಹಾಸನ್‌

ರಕ್ಷಕ್‌ ಬುಲೆಟ್, ಭುವನೇಶ್ ಹಾಸನ್‌

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

MarriageActorComedy kiladigalu

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT