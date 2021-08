Bigg Boss 8: ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಚಾಲನೆ, ಶುಭ ಕೋರಿದ ಸುದೀಪ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ಫಿನಾಲೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೇರಿ 20 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲೀಗ ಐವರು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರು ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಇಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಫಿನಾಲೆಯ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನೂ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಿರುವ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಸಹ ಹಾಡು, ಕುಣಿತದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷರನ್ನು ರಂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯರಾದ ದಿವ್ಯಾ ಸುರೇಶ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಿಮ್ಮೇಶ್ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಬರಗಿ ಮತ್ತಿತರರು ಭರ್ಜರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಮ್ಮ ಗಾನಸುಧೆ ಹರಿಸುವುದು ಪ್ರೊಮೊದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ನಿರೂಪಕ ಸುದೀಪ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಐವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಫೈನಲ್ ಹಂತ ತಲುಪಿರುವ ಎಲ್ಲ ಐವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

1st day of #BigBossGrandFinaleSeason8

Best wshs to all the 5 contestants who have made it till here.

Tonight on @ColorsKannada at 6 pm.

🤗🥂

— Kichcha Sudeepa (@KicchaSudeep) August 7, 2021