ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv
ADVERTISEMENT

8 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನಾಮಿನೇಟ್‌: ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್‌ ಯಾರಿಗೆ?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:11 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​​ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರು ಕಿರುತೆರೆ ಕಲಾವಿದರು
ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​​ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರು ಕಿರುತೆರೆ ಕಲಾವಿದರು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:BBK12 |ಮೈಕ್‌ ಕಳಚಿಟ್ಟು ಜಾಹ್ನವಿ–ಅಶ್ವಿನಿ ರಹಸ್ಯ ಮಾತುಕತೆ: ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ
BBK12 |ಮೈಕ್‌ ಕಳಚಿಟ್ಟು ಜಾಹ್ನವಿ–ಅಶ್ವಿನಿ ರಹಸ್ಯ ಮಾತುಕತೆ: ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ
bigg bossbigg boss kannadaBigg Boss Kannada 12

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT