ಮುಂಬೈ: ಹಿಂದಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 16ರ ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾ ವಾರ್‌ನ ಶನಿವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸುಂಬುಲ್ ತೌಕೀರ್ ಖಾನ್ ಆಂಗಿಕ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮೂದಲಿಸಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರೊಮೊದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಆಕೆಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಪ್ಪೆ ಮುಖ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಳುವುದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕರೆದ ಅವರು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸುಂಬುಲ್ ಇರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅವರು ಸುಂಬುಲ್‌ನನ್ನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಂಬುಲ್ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಮೂದಲಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾರೆ.

This is lowest of the low @ColorsTV

Bashing is another thing and targetting her personally is pathetic 😑.

Stay strong Girl ❤️#ShivThakare #SumbulTouqueerKhan https://t.co/DYPsOlFZSY

