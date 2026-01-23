ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv
ADVERTISEMENT

ಸಿಎಂ ಬಳಿಕ ಗೃಹ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿಜೇತ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 6:47 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 6:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಯಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್: ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಶುಭಕೋರಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಯಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್: ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಶುಭಕೋರಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ: ಮಳವಳ್ಳಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಊಟ
ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ: ಮಳವಳ್ಳಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಊಟ
bigg bossParameshwaraCM siddaramaiahBigg Boss Kannada 12

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT