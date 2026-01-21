ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv
ADVERTISEMENT

Video | ಗಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ನಾನು ಫೇಮಸ್‌ ಆದೆ: 'ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ' ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಮೋನಿಕಾ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 15:05 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 15:05 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
bigg bossbigg boss kannadaZee Entertainment sharesBigg Boss Kannada 12

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT