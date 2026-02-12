ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸರಿಗಮಪ ಲಿಟಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್: ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ಯಾವಾಗ

<p>ಪುಟಾಣಿಗಳ ಮಧುರ ಧ್ವನಿ ಆಲಿಸಲು ಝೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯು ‘ಸರಿಗಮಪ ಲಿಟಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್’ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಆಡಿಷನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ಆಡಿಷನ್ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ..</strong></p><p><strong>ಫೆ. 14 ರಂದು ಶನಿವಾರ</strong> ಕೊಪ್ಪಳ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತುಮಕೂರು. </p><p><strong>ಫೆ. 15ರಂದು ಭಾನುವಾರ</strong> ಬಳ್ಳಾರಿ, ಉಡುಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. </p><p><strong>ಫೆ. 16ರಂದು ಸೋಮವಾರ</strong> ರಾಯಚೂರು, ಮಂಗಳೂರು. </p><p><strong>ಫೆ. 17ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ</strong> ಯಾದಗಿರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. </p><p><strong>ಫೆ. 18ರಂದು ಬುಧವಾರ</strong> ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p><p><strong>ಫೆ. 19ರಂದು</strong> ಗುರುವಾರ ಬೀದರ್, ಹಾವೇರಿ. </p><p><strong>ಫೆ. 20ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ</strong> ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಮಂಡ್ಯ, ಶಿರಸಿ. </p><p><strong>ಫೆ. 21ರಂದು ಶನಿವಾರ</strong> ವಿಜಯಪುರ, ಹಾಸನ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಫೆ. 22ರಂದು</strong> <strong>ಭಾನುವಾರ</strong> ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. </p><p><strong>ಫೆ.23 ರಂದು ಸೋಮವಾರ</strong> ಗದಗ. </p><p><strong>ಫೆ. 24ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ</strong> ವಿಜಯನಗರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. </p><p><strong>ಫೆ.25ರಂದು ಬುಧವಾರ</strong> ರಾಮನಗರ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p><p>ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ಗಂಟೆಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ</p>.<blockquote><strong>‘ಸರಿಗಮಪ ಲಿಟಲ್ ಚಾಂಪ್’ ಆಡಿಷನ್ ನಿಯಮ ಹೀಗಿದೆ.</strong></blockquote>.<ul><li><p>ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ: 3ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ</p></li><li><p>3 ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು <strong>ಕರೋಕೆ</strong> ಬಳಸದೆ ಹಾಡುವಂತಿರಬೇಕು. </p></li><li><p>ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಳ್ಳಾಸ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಝೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ತಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>