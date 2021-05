ಬಂಡೀಪುರ: ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಆನೆ, ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಇಲ್ಲಿನ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದ ಮೊಳೆಯೂರು ವಲಯದ ಮೀನಕಟ್ಟೆಯ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣಾನೆಯೊಂದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶನಿವಾರ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಡೆಬಿಡದೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಸರು ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಆನೆಯು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ, ಮೇಲೇಳಲು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೆಸರಿನೊಳಗೆ ಧಾವಿಸಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆನೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದರು.

One female elephant, stuck in the fresh mud puddle in Moleyur range of Bandipur Tiger Reserve, rescued successfully.@ntca_india @ArvindLBJP @aranya_kfd @kudremukh_wild @brt_tiger @DharwadForest @nagaraholetr @moefcc pic.twitter.com/U4ZTvFzd1D

— Bandipur Tiger Reserve (@Bandipur_TR) May 16, 2021