ಆಳ –ಅಗಲ| ದ್ವೇಷ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ತಡೆ: ಮಸೂದೆ ತಿರುಳೇನು?

ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಅಪರಾಧ ತಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮಸೂದೆ ರೂಪಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:41 IST
Last Updated : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:41 IST
