ಕೋವಿಡ್ 19 ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ: ಏನಿದು ವೈರಸ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೇನು?

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಕೋವಿಡ್ 19 ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಾರ್ಸ್, ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್‌ಗಳಂತೆಯೇ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವೈರಾಣುಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತಗುಲದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಶುಚಿತ್ವ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಭಾರತಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂದಿನವರೆಗೆ (09 ಮಾರ್ಚ್ 2020) 43 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ವದಂತಿಗಳು ವೈರಸ್‌ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ - ಕೋವಿಡ್ 19 ಏನಿದು ಗೊಂದಲ?

* ಏಡ್ಸ್ ರೋಗ ಹರಡುವ ವೈರಸ್‌ನ ಹೆಸರು ಹೆಚ್‌ಐವಿ ಇರುವಂತೆಯೇ, 2019 ನಾವೆಲ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಎಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವೈರಸ್‌ನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಕ್ಕೆ, ವೈರಾಣುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವ 'ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಆಫ್ ವೈರಸಸ್ (ICTV)', ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಕೋವಿಡ್-19' ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿರುವ ವೈರಾಣುವಿನ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರು ಸಾರ್ಸ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ 2 (SARS-CoV-2). ಸೀವಿಯರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ 2 ಎನ್ನುವುದು ಅದರ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ. 2003ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಂಗೆಡಿಸಿದ್ದ ಸಾರ್ಸ್ ವೈರಸ್‌ಗೂ ಈ ವೈರಸ್‌ಗೂ ಜೀವವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ಸ್ ಹೆಸರು. ಈ ರೀತಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದೆ. ವೈರಾಣುವಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯ ತಡೆಗೆ, ಪ್ರತಿಬಂಧಕಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಆದರೂ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಅನನ್ಯ ಹೆಸರಿನಿಂದಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸಿ ಔಷಧಿ ಕಂಡುಹುಡುಕಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆಗಿ ರೌದ್ರ ರೂಪ ತಾಳಿದೆಯೇ?

* ಯಾವುದೇ ವೈರಸ್ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ (ರೂಪಾಂತರ) ಅಂದರೆ, ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದರ ಜೀನೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದು ಸಹಜ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ವೈರಸ್‌ನ ಜೀನೋಮ್‌ಗಳು (ಮೂಲ ಕಣಗಳು) ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು, ಸಂಖ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿವೆ.

ಚೀನಾದ ವುಹಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವೈರಾಣು ಬಾಧಿತ 103 ರೋಗಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದ ವೈರಸ್‌ನ ಜೀನೋಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಶೋಧಕರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕೆಲವು ಜೀನೋಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದ ಕಾರಣ, ಅವುಗಳವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಎರಡು ರೂಪಗಳಾಗಿ 'ಎಲ್' ಮತ್ತು 'ಎಸ್' ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿದರು. ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರತರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ನ 'ಎಲ್' ತಳಿಯು ಶೇ.70 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂಶೋಧಕರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರುವುದಾಗಿ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಎಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಯತಕಾಲಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹೊಸ 'ಎಲ್' ತಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲ 'ಎಸ್' ತಳಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. 'ಎಲ್' ತಳಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಕುಗ್ಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ವೈರಸ್ ತಡೆಗೆ ಮಾನವನು ಕೈಗೊಂಡ 'ಕ್ವಾರಂಟೈನ್' ಮಾಡುವಂಥ (ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವ) ಕ್ರಮಗಳು.

ಆದರೆ ಈ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ವರದಿಗೂ ಆಕ್ಷೇಪವಿದೆ. ಯೇಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್‌ನ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ನಥಾನ್ ಗ್ರುಬಾ (Nathan Grubaugh) ಅವರು ಎತ್ತಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪವೇನೆಂದರೆ, ಸಂಶೋಧಕರ ತೀರ್ಮಾನವು ಕೇವಲ ಊಹೆಯಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಶೋಧಕರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವೈರಾಣುವಿನ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಒಂದು ಸಾರ್ಸ್ CoV-2ನ ಜೀನೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಸಾವಿರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಯ್ಡ್‌ಗಳು (ಜೀನೋಮ್‌ನ ಮೂಲ ಜೀವಾಣು ಘಟಕಗಳು) ಇರುತ್ತವೆ. ಇವರು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದೆರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ, ಸಂಶೋಧಕರು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 103 ಮಂದಿ ಪೀಡಿತರನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಈ ವಾದವನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ವಿಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಬಾಸೆಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೂ ಆಗಿರುವ ರಿಚರ್ಡ್ ನೆಹೆರ್ ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

A recent paper claims that #SARSCoV2 split into L and S strains with L leading to more severe #COVID19. This is most likely a statistical artifact due to intense early sampling of the "L" group in Wuhan, resulting in higher apparent CFR in this group. [1/3]