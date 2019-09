ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್: ಕಾಲೇಜು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಧ್ವಜ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಲ್ವರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ( ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಾರ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು) ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 31ರಂದು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದವು.

#Breaking | 25 students booked in Kerala for waving Pakistani flags in their college as a part of election campaign.

Details by TIMES NOW's Vivek Karandalam. pic.twitter.com/1kwcMEKiEy

— TIMES NOW (@TimesNow) August 31, 2019