ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡ ಸವಿಯೂಟ

<p>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಅರ್ಪಿಸುವ 7 ವಾರಗಳ 'ಕರುನಾಡ ಸವಿಯೂಟ' ವಿಡಿಯೊ ಸರಣಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು: ಫ್ರೀಡಮ್ ಸನ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. </p><p>ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿನ ಪಾಕಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ರುಚಿ ವಿಭಿನ್ನ, ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಒಂದಾದರೆ ಸಂಭ್ರಮವೇ ಸರಿ! </p><p>ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಚೆಫ್ಗಳಾದ ಮುರಳಿ, ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಹಾಗೂ ಸುಜಾತ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ 15 ವಿವಿಧ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು, ಅವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿರಿ ಕಲಿಯಿರಿ ಸವಿಯಿರಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>