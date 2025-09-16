ಕರುನಾಡ ಸವಿಯೂಟ- ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ

<p>ದೋಸೆ–ಆಲೂಗೆಡ್ಡಿ ಪಲ್ಯ ಬಲು ಅಪರೂಪ ಇವ್ರ್ ಜೋಡಿ... </p><p>ಎಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೂ ತಿನ್ನೋಕೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೃದುವಾದ ಆಲೂ ಪಲ್ಯ...ಅತ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಗರಿ ಗರಿ ದೋಸೆ... ಇವೆರಡು ಕೂಡಿ... ಮಾಡುವುದು ಸಕತ್ ಮೋಡಿ. </p><p>ರುಚಿಗೆ ಸರಿ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ... ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ.. ಮಾಡಿದ್ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯೋದೂ ಇಲ್ಲ. </p><p>ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರಧಾರಿ–ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಈ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿರಿ ಕಲಿಯಿರಿ ಸವಿಯಿರಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>