ಕರುನಾಡ ಸವಿಯೂಟ - ಶಂಕರಪೋಳಿ

<p>ಸಿಹಿ ಇರಲಿ, ಖಾರ ಇರಲಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಶಂಕರಪೋಳಿ ನಮಗಿರಲಿ </p><p>ಮಕ್ಕಳಿಂದ - ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಈ ಕರಿದ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸಲು ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭ. ಈ ಶಂಕರಪೋಳಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸುಜಾತಾರವರು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿರಿ.. ಕಲಿಯಿರಿ.. ಸವಿಯಿರಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>