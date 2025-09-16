BCCI‌‌ | ಭಾರತ ತಂಡದ ಜರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ; ಡ್ರೀಮ್‌ 11 ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಪೊಲೊ ಟೈರ್ಸ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತ ತಂಡದ ಜರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಫ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ರೀಮ್–11 ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಂಗಳವಾರ ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಡ್ರೀಮ್ 11 ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ರಿಯಲ್ ಮನಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಜರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಲ್ಲದೆ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ತನ್ನ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಡುತ್ತಿದೆ.</p>.ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ.ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಡ್ರೀಮ್ 11: ಹೊಸ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹುಡುಕಾಟ. <p>ಆದರೆ ಈಗ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಜರ್ಸಿಗೆ ನೂತನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. "ಅಪೊಲೊ ಟೈರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>