ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ದರವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಏರಿಸಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಯ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ₹3.5 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಬಹುತಂಡಗಳ ಸರಣಿಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ₹1.5 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p><p>ಕ್ರಿಕ್ಬಜ್ನಲ್ಲಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ಐಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಎಸಿಸಿ) ಆಯೋಜಿಸುವ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.</p><p>ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರಿಕ್ಬಜ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ₹3.17 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಬಹುತಂಡಗಳ ಸರಣಿಯ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ₹1.12 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ದರವಿದೆ.</p><p>ಸರ್ಕಾರವು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ, 2025 ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಡ್ರೀಮ್ 11 ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಬಳಿಕವೇ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸುಮಾರು ₹400 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚೂ ಆಗಬಹುದು.</p><p>ಡ್ರೀಮ್–11 ಹೊರಹೋದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ತಂಡದ ಟೈಟಲ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.</p><p>ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸರಣಿಗೆ ಟೈಟಲ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ.</p>