ವಿಡಿಯೊ | ಕಾದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಮೆಸ್ಸಿ: ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ:</strong> ನೆಚ್ಚಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆ ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಹಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಯಿತು. ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದರೂ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಂದಿದ್ದ ಹಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>.ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಮೇನಿಯಾ: ನೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆ ನೋಡಲು ಜನರ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು.<p>ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಮೆಸ್ಸಿ ನಸುಕಿನ 3.30ಕ್ಕೆ ಹಿಂಬದಿ ಗೇಟ್ನ ಮೂಲಕ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದೆ ಕಾದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಶಾಭಂಗವಾಯಿತು.</p><p>'ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್–ವಿ' ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಕೆಲ 'ಅದೃಷ್ಟವಂತ' ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಷ್ಟೇ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಬಿಳಿ ಟಿ–ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಪೊಲೀಸ್ ಪಹರೆ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು.</p>.ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಶುರು: ಈ ನಾಲ್ಕು ನಗರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ.<p>ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದ ಹ್ಯಾಟ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದೆ ಸೇರಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ 'ಮೆಸ್ಸಿ ಮೆಸ್ಸಿ' ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು.</p><p>ಹೋಟೆಲ್ನ ಲಾಬಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕ್ಲಬ್ನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಜೆರ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ವಜಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಹಸುಗೂಸು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದ ತಾಯಂದಿರೂ ಮೆಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಕಾದು ಕಾದು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರೂ ಉತ್ಸಾಹ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಇದ್ದರು.</p><p>ಹೋಟೆಲ್ನ ಏಳನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ 730ರ ಕೊಠಡಿಗೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಚೆಕ್ಇನ್ ಆದರು. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಏಳನೇ ಮಹಡಿಯನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಹಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆಯೂ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ.</p>.ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ: ರ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿರುವ ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ಸೊರೇಝ್.